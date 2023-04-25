Міністерство закордонних справ Болгарії розкритикувало коментарі російського посла в Софії Елеонори Митрофанової щодо внутрішньої політики в країні і звинуватило її у спробі втрутитися у внутрішні справи держави.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на болгарські ЗМІ.

У заяві МЗС від 24 квітня йдеться, що заяви Елеонори Митрофанової є спробою втручання у внутрішні справи країни та суперечать Віденській конвенції про дипломатичні зносини.

У відомстві також додали, що т. в. о. міністра закордонних справ Ніколай Мільков провів розмову з Митрофановою з цього приводу.

Нещодавно в інтерв’ю, опублікованому на болгарському YouTube-каналі, Елеонори Митрофанова сказала, що якби вона була громадянкою Болгарії, проголосувала б за Костадіна Костадінова.

Костадін Костадінов очолює проросійську партію «Відродження», яка після дострокових виборів отримала 37 депутатів зі 240 у новому скликанні парламенту Болгарії, що робить її третьою за чисельністю парламентською фракцією.

Інтерв’ю було опубліковано 19 квітня, того самого дня, коли співлідер партії «Ми продовжуємо зміни» (WCC) Ассен Васильєв, виступаючи в парламенті, назвав «Відродження» прокремлівською партією.

У березні минулого року Елеонора Митрофанова заявила російському сайту, що «болгарський народ не підтримує ні риторику уряду, ні його дії проти Росії». Ба більше, вона також стверджувала, що під час візиту до Софії міністра оборони США Ллойда Остіна відбулися «антинатовські мітинги на підтримку Росії».

Раніше у Міноборони Болгарії підтвердили факт переговорів про передачу Україні винищувачів МіГ-29 за умови отримання від західних партнерів сучасніших бойових літальних апаратів.