Іран через Каспійське море за останні півроку передав Росії понад 300 тисяч артилерійських снарядів та мільйон патронів.

Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal із посиланням на офіційні дані та документи, з якими вона ознайомилась.

Це, своєю чергою, створює зростаючий виклик для США та їхніх союзників, оскільки вони намагаються зірвати співпрацю між Москвою та Тегераном. Для постачання Іран використовує борт російського вантажного корабля «Расул Гамзатов» (Rasul Gamzatov). Останнє зафіксоване перевезення зброї було в березні.

Нагадаємо, у 2022 році світові витрати на військові потреби встановили новий рекорд. Вони досягли позначки 2,224 трильйона доларів.