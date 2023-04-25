Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що його міністерство наразі не планує запроваджувати 12-річну школу з 2024 року. Серед причин — необхідність коштів і державного стандарту, яких зараз немає.

Про це він написав у Facebook.

Міністр нагадав, що перехід на 12-річну систему шкільної освіти, який запланований у законі на 2027 рік, має відбутися в межах реформи Нової української школи.

Оксен Лісовий зазначив, що перехід можна здійснити лише тоді, коли буде затверджений державний стандарт про профільну старшу школу. Проте зараз його лише розробляють. Також для переходу необхідно мати чималі кошти, які у бюджеті наразі не передбачили.

— Окрім того, на мою думку, ми не можемо говорити про прискорення переходу на 12-річну школу як основного інструмента для подолання освітніх втрат. Для цього потрібні більш комплексні рішення, пошуком яких уже займаємося із командою, — наголосив Оксен Лісовий.

Нагадаємо, виконавчий комітет Миколаївської міськради затвердив перелік навчальних закладів, які будуть працювати у 2023-2024 році.