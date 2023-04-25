Україна за час повномасштабної війни звільнила з російського полону 2 238 осіб, 140 із них є цивільними особами.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільної з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас пресконференції у Житомирі, цитує Інтерфакс-Україна.

— За цей час (війни, – прим.) ми звільнили з полону 2 238 осіб... З цих 2 238 осіб 140 – цивільні. Працюємо над звільненням як військових, так і цивільних... Ми працюємо постійно і будемо продовжувати це робити, – сказав він.

Як зазначив глава держави, робота Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ проводиться щодня в режимі 24/7.

Нагадаємо, Україна в межах великоднього обміну полоненими повернула ще 130 захисників. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів.