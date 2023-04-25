«Укрзалізниця» відновила транзитні перевезення української сільськогосподарської продукції через територію Польщі.

Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомили в компанії.

Польський перевізник PKP Cargo скасував обмеження 21 квітня (діяли вони з 15 квітня). Відвантажувати продукцію можна для наземного транзиту і для транзиту до морських портів Гданська, Гдині, Свіноуйсьця і Шецина.

Переважно українські вантажі прямують до портів на Балтійському морі, розташованих на території Польщі та Німеччини, а також до чорноморських портів Румунії та Болгарії.

Раніше, заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський заявив, що експорт зерна з України буде призупинено щонайменше до липня цього року.

Угорщина, в свою чергу, вирішила посилити контроль за транзитними перевезеннями своєю територією зерна з України, щоб переконатися, що воно дійсно потрапляє до країн призначення, а не залишається на ринках Центральної Європи.

Також, раніше повідомлялося, що румунські фермери влаштували протест проти імпорту українського зерна. Вони блокували рух транспорту і роботу прикордонних контрольно-пропускних пунктів, а також закликали втрутитися Європейську комісію. Люди тримали плакати з написами: «Ми поважали правила ЄС, але ЄС проігнорував нас», «Ви більше не можете тут проходити» та «Стабільність для румунських фермерів».