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«Укрзалізниця» відновила транзитні перевезення української сільськогосподарської продукції через територію Польщі.
Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомили в компанії.
Польський перевізник PKP Cargo скасував обмеження 21 квітня (діяли вони з 15 квітня). Відвантажувати продукцію можна для наземного транзиту і для транзиту до морських портів Гданська, Гдині, Свіноуйсьця і Шецина.
Переважно українські вантажі прямують до портів на Балтійському морі, розташованих на території Польщі та Німеччини, а також до чорноморських портів Румунії та Болгарії.
Раніше, заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський заявив, що експорт зерна з України буде призупинено щонайменше до липня цього року.
Угорщина, в свою чергу, вирішила посилити контроль за транзитними перевезеннями своєю територією зерна з України, щоб переконатися, що воно дійсно потрапляє до країн призначення, а не залишається на ринках Центральної Європи.
Також, раніше повідомлялося, що румунські фермери влаштували протест проти імпорту українського зерна. Вони блокували рух транспорту і роботу прикордонних контрольно-пропускних пунктів, а також закликали втрутитися Європейську комісію. Люди тримали плакати з написами: «Ми поважали правила ЄС, але ЄС проігнорував нас», «Ви більше не можете тут проходити» та «Стабільність для румунських фермерів».
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«Укрзалізниця» відновила транзитні перевезення української сільськогосподарської продукції через територію Польщі.
Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомили в компанії.
Польський перевізник PKP Cargo скасував обмеження 21 квітня (діяли вони з 15 квітня). Відвантажувати продукцію можна для наземного транзиту і для транзиту до морських портів Гданська, Гдині, Свіноуйсьця і Шецина.
Переважно українські вантажі прямують до портів на Балтійському морі, розташованих на території Польщі та Німеччини, а також до чорноморських портів Румунії та Болгарії.
Раніше, заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський заявив, що експорт зерна з України буде призупинено щонайменше до липня цього року.
Угорщина, в свою чергу, вирішила посилити контроль за транзитними перевезеннями своєю територією зерна з України, щоб переконатися, що воно дійсно потрапляє до країн призначення, а не залишається на ринках Центральної Європи.
Також, раніше повідомлялося, що румунські фермери влаштували протест проти імпорту українського зерна. Вони блокували рух транспорту і роботу прикордонних контрольно-пропускних пунктів, а також закликали втрутитися Європейську комісію. Люди тримали плакати з написами: «Ми поважали правила ЄС, але ЄС проігнорував нас», «Ви більше не можете тут проходити» та «Стабільність для румунських фермерів».