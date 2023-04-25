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В Ірпені, що на Київщині, зносять будинок, на якому розміщений один зі стінописів художника Бенксі. Сам малюнок збережуть.
Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин в етері телемарафону, цитує «Інтерфакс — Україна».
— Ми потім будемо дивитися, чи [залишити малюнок] на цьому місці, чи його буде перенесено. Але ми хочемо зберегти це зображення, яке намалював Бенксі. Можливо, буде біля будинку зроблено артоб'єкт. Зробимо все можливе, щоб його залишити, — сказав він.
Зокрема йдеться про графіті з зображенням гімнастки, котра стоїть на пробоїні від влучення в будинок снаряда.
Нагадаємо, британський художник Бенксі 17 листопада опублікував відео про створення своїх робіт у Києві та Київській області.
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В Ірпені, що на Київщині, зносять будинок, на якому розміщений один зі стінописів художника Бенксі. Сам малюнок збережуть.
Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин в етері телемарафону, цитує «Інтерфакс — Україна».
— Ми потім будемо дивитися, чи [залишити малюнок] на цьому місці, чи його буде перенесено. Але ми хочемо зберегти це зображення, яке намалював Бенксі. Можливо, буде біля будинку зроблено артоб'єкт. Зробимо все можливе, щоб його залишити, — сказав він.
Зокрема йдеться про графіті з зображенням гімнастки, котра стоїть на пробоїні від влучення в будинок снаряда.
Нагадаємо, британський художник Бенксі 17 листопада опублікував відео про створення своїх робіт у Києві та Київській області.