В Ірпені, що на Київщині, зносять будинок, на якому розміщений один зі стінописів художника Бенксі. Сам малюнок збережуть.

Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин в етері телемарафону, цитує «Інтерфакс — Україна».

— Ми потім будемо дивитися, чи [залишити малюнок] на цьому місці, чи його буде перенесено. Але ми хочемо зберегти це зображення, яке намалював Бенксі. Можливо, буде біля будинку зроблено артоб'єкт. Зробимо все можливе, щоб його залишити, — сказав він.

Зокрема йдеться про графіті з зображенням гімнастки, котра стоїть на пробоїні від влучення в будинок снаряда.

Нагадаємо, британський художник Бенксі 17 листопада опублікував відео про створення своїх робіт у Києві та Київській області.