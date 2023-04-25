У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що обговорили із представниками Канадської поліції можливості відновлення Канадської поліцейської місії в Україні (CPMU).

Про це заявила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

— Ми розуміємо, що важливою складовою підтримки українських поліцейських сьогодні є зокрема проведення тренінгів. Наразі ми б виділили три ключові напрями, які варто було врахувати при підготовці відповідних планів навчань. Зокрема, це тактична підготовка, робота поліції на деокупованих територіях та підтримка ментального здоров’я, – заявила Катерина Павліченко.

Як передає сайт МВС, представники Канадської поліції сподіваються якнайшвидше розпочати навчання для українських правоохоронців. До тренінгів планують залучити близько 45 інструкторів.

CPMU – проєкт, який підтримує реформу поліції шляхом надання консультацій, тренінгів та обладнання для підвищення професійного розвитку та стандартів і створення більш ефективних поліцейських послуг, орієнтованих на громаду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заснував стипендію Міністерства внутрішніх справ імені Дениса Монастирського для курсантів випускних курсів вищих навчальних закладів у розмірі 50 тисяч гривень.