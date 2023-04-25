Ілюстративне фото

Березанська райдержадміністрація незаконно віддала під будівництво приватної дачі десять соток землі на березі моря у Коблево, що на Миколаївщині.

Це рішення скасував Березанський районний суд, повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

— Спірна земельна ділянка повністю входить в межі пляжної зони прибережної захисної смуги Чорного моря, до якої забезпечується безперешкодний та безоплатний доступ громадян, обмеження такого доступу у будь-який спосіб заборонено законодавством, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прокуратура через суд також повернула Коблівській громаді землі пляжної зони площею 0,21 гектари та вартістю майже 8 мільйонів гривень, що раніше були передані у приватну власність.