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Березанська райдержадміністрація незаконно віддала під будівництво приватної дачі десять соток землі на березі моря у Коблево, що на Миколаївщині.
Це рішення скасував Березанський районний суд, повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
— Спірна земельна ділянка повністю входить в межі пляжної зони прибережної захисної смуги Чорного моря, до якої забезпечується безперешкодний та безоплатний доступ громадян, обмеження такого доступу у будь-який спосіб заборонено законодавством, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, прокуратура через суд також повернула Коблівській громаді землі пляжної зони площею 0,21 гектари та вартістю майже 8 мільйонів гривень, що раніше були передані у приватну власність.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Березанська райдержадміністрація незаконно віддала під будівництво приватної дачі десять соток землі на березі моря у Коблево, що на Миколаївщині.
Це рішення скасував Березанський районний суд, повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
— Спірна земельна ділянка повністю входить в межі пляжної зони прибережної захисної смуги Чорного моря, до якої забезпечується безперешкодний та безоплатний доступ громадян, обмеження такого доступу у будь-який спосіб заборонено законодавством, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, прокуратура через суд також повернула Коблівській громаді землі пляжної зони площею 0,21 гектари та вартістю майже 8 мільйонів гривень, що раніше були передані у приватну власність.