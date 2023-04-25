|Скорость ветра:
|4.9 м/с
|Восход солнца:
|05:47
|Заход солнца:
|19:52
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:45
|Заход солнца
|20:06
|Температура завтра:
|+17 C°
Російські силовики затримали кримського громадського діяча Абдурешита Джеппарова після обшуку в його будинку, повідомила правозахисна організація «Кримська солідарність».
За словами родичів активіста, силовики прийшли близько 07 :00, забрали у всіх телефони і не дали викликати адвоката.
— Завершився обшук пів години тому. Його забрали. Адвоката викликати не встигли, бо одразу забрали телефони. У будинку на момент обшуку були дружина і 14-річна дочка, – розповіла родичка Абдурешита Джеппарова.
Як повідомляє «Радіо Свобода», 16 березня російські силовики провели обшук у будинку правозахисника, ветерана кримськотатарського національного руху в Білогірську. До Абдурешита Джеппарова не допустили адвокатів. Після обшуку російські силовики відвезли чоловіка до райвідділу поліції.
Пізніше Білогірський районний суд, підконтрольний Росії, заарештував його на 15 діб за звинуваченням у «пропаганді нацистської атрибутики чи символіки» у соцмережах.
МЗС України і представництво президента України в АР Крим закликали звільнити Абдурешита Джеппарова. 31 березня він вийшов на свободу після 15 діб адміністративного арешту.
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Російські силовики затримали кримського громадського діяча Абдурешита Джеппарова після обшуку в його будинку, повідомила правозахисна організація «Кримська солідарність».
За словами родичів активіста, силовики прийшли близько 07 :00, забрали у всіх телефони і не дали викликати адвоката.
— Завершився обшук пів години тому. Його забрали. Адвоката викликати не встигли, бо одразу забрали телефони. У будинку на момент обшуку були дружина і 14-річна дочка, – розповіла родичка Абдурешита Джеппарова.
Як повідомляє «Радіо Свобода», 16 березня російські силовики провели обшук у будинку правозахисника, ветерана кримськотатарського національного руху в Білогірську. До Абдурешита Джеппарова не допустили адвокатів. Після обшуку російські силовики відвезли чоловіка до райвідділу поліції.
Пізніше Білогірський районний суд, підконтрольний Росії, заарештував його на 15 діб за звинуваченням у «пропаганді нацистської атрибутики чи символіки» у соцмережах.
МЗС України і представництво президента України в АР Крим закликали звільнити Абдурешита Джеппарова. 31 березня він вийшов на свободу після 15 діб адміністративного арешту.