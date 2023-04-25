Ворог продовжує відчайдушні атаки позицій українських захисників на Сході України. Однак, це відносно вузька ділянка фронту, на які російські окупаційні війська сконцентрували свій останній наступальний потенціал. На Півдні України противник готується до оборони та намагається визначити основний напрямок контрудару ЗСУ.

В умовах гострого дефіциту боєприпасів російські окупаційні війська були змушені перерозподілити наявні артилерійські снаряди для забезпечення вогневої підтримки штурмових дій в районі Бахмуту. В результаті цього на Херсонському, Запорізькому та Луганському напрямках ворожі артилерійські підрозділи залишились із мінімальним боєкомплектом, недостатнім для протидій українським штурмових групам. Свідченням цього стало створення Силами оборони України першого плацдарму на Лівобережжі Херсонської області. Через введені обмеження у витратах боєприпасів ворожа артилерія не спроможна нанести вогневе ураження по українським захисникам, які не тільки закріпились на лівому березі, але й розпочали проведення обмежених розвідувально-штурмових заходів. Якщо вдалось створити перший плацдарм, значить будуть створені й наступні.

Останнім часом основна увага ворога прикута до Нової Каховки. Це зумовлено тим, що у цьому районі підвищена активність підрозділів ЗСУ, які проводять штурмові дії. Крім того, саме тут змінюється характер берегової лінії. Замулений та болотяний лівий берег Дніпра поступово набуває чіткого контуру та зникають плавні. Берег біля Нової Каховки та прилеглих населених пунктів, як-от: Корсунка, Дніпряни, Малокаховка та Каховка, придатний для швидкого наведення переправ та висадки десанту. У разі успішного захоплення ворожих позицій в районі Каховської ГЕС, українські захисники зможуть розмінувати дамбу на Дніпрі та швидко переправити техніку по автомобільній дорозі. Зважаючи на ці ризики, російські окупанти намагаються укріпити свої позиції. Численні відео на ворожих пропагандистських каналах свідчать про спорудження окопів повного профілю, обладнання вогневих позицій для кулеметних, артилерійських, мінометних розрахунків. Ворог відкрито демонструє залучення підрозділів спеціального призначення для боротьби із українськими штурмовими групами та бойовими плавцями в районі Нової Каховки. У російських пропагандистських сюжетах також з’являються снайпери із підрозділів повітряно-десантних військ. Останнім часом російські окупанти проводять “евакуацію” цивільного населення із Нової Каховки та прилеглих населених пунктів. Ворог намагається розмістити додаткові резерви та використати житло місцевих жителів. Загарбники нервують, поспішають вжити всіх заходів для протидій контрнаступу ЗСУ.

Російські окупанти на лівому березі приречені. Це усвідомлюють солдати та офіцери. Нищівні удари високоточної української реактивної артилерії здатні швидко зрівняти із землею всі важливі опорні пункти та позиції окупантів. Ворог не зможе зупинити масований наступ ударного угрупування ЗСУ. Ворог перебуває у постійній стресовій ситуації, дата української десантної операції невідома, але активність розвідувальних штурмових підрозділів ЗСУ постійно збільшується. Напруга зростає, поширюється паніка. На правому березі Дніпра українські захисники активно готуються до звільнення всієї Херсонщини. Разом з тим, чергові партії артилерійських боєприпасів відправляють під Бахмут, перекидаються резерви для даремного підтримання штурмових дій на Сході України. У таких умовах російські загарбники приречені на новий “жест доброї волі”. Український контрнаступ буде стрімким, рішучим та розгромним для російських окупантів.

Олександр Миронченко