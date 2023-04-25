В Миколаївській області поліція затримала 48-річного чоловіка, який зберігав вдома бойові гранати та наркотичні засоби.

Про це повідомиляють в пресслужбі поліції Миколаївщини.

Правоохороці зазначають, що затриманий намагався переконати їх в тому, що «‎гранати він зберігав про всяк випадок, а нарокзілля для власного вживання»‎.

— У ході проведення обшуку правоохоронці виявили та вилучили гранати типу РГД-5 та Ф-1, а також готовий до вживання канабіс, – йдеться в повідомленні.

Усе вилучене правоохоронці направили на проведення експертних досліджень, за результатами яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення чоловікові про підозру. За попередніми даними, чоловіку загрожує до 7 років за гратами.

Нагадаємо, нещодавно поліція Миколаївщини затримала чоловіка, який продавав російську зброю, яку знаходив на колишніх позиціях армії окупанта.