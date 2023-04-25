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В Миколаївській області поліція затримала 48-річного чоловіка, який зберігав вдома бойові гранати та наркотичні засоби.
Про це повідомиляють в пресслужбі поліції Миколаївщини.
Правоохороці зазначають, що затриманий намагався переконати їх в тому, що «гранати він зберігав про всяк випадок, а нарокзілля для власного вживання».
— У ході проведення обшуку правоохоронці виявили та вилучили гранати типу РГД-5 та Ф-1, а також готовий до вживання канабіс, – йдеться в повідомленні.
Усе вилучене правоохоронці направили на проведення експертних досліджень, за результатами яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення чоловікові про підозру. За попередніми даними, чоловіку загрожує до 7 років за гратами.
Нагадаємо, нещодавно поліція Миколаївщини затримала чоловіка, який продавав російську зброю, яку знаходив на колишніх позиціях армії окупанта.
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В Миколаївській області поліція затримала 48-річного чоловіка, який зберігав вдома бойові гранати та наркотичні засоби.
Про це повідомиляють в пресслужбі поліції Миколаївщини.
Правоохороці зазначають, що затриманий намагався переконати їх в тому, що «гранати він зберігав про всяк випадок, а нарокзілля для власного вживання».
— У ході проведення обшуку правоохоронці виявили та вилучили гранати типу РГД-5 та Ф-1, а також готовий до вживання канабіс, – йдеться в повідомленні.
Усе вилучене правоохоронці направили на проведення експертних досліджень, за результатами яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення чоловікові про підозру. За попередніми даними, чоловіку загрожує до 7 років за гратами.
Нагадаємо, нещодавно поліція Миколаївщини затримала чоловіка, який продавав російську зброю, яку знаходив на колишніх позиціях армії окупанта.