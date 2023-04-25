Лікар-хірург Хірургічного відділення №1 Лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва Сергій Швець заявив, що у відділенні на момент рішення керівництва медзакладу про скорочення штату не було жодних вакантних посад.

Про це йдеться у спецрепортажі «НикВести» з ЛШМД.

Так він фактично спростував слова заступника голови Миколаївської ОВА Юрія Гранатурова, який запевняв, що мова йде про скорочення «вільних вакансій», а не людей, які наразі працюють у лікарні.

– За інші відділення сказати не можу, у нашому відділенні частина людей мала піти на 0,75% від ставки працювати через те, що три ставки лікарів ми мали скоротити. Я не знаю, хто казав про вакансії, у нашому відділенні вакансій не було, а в наказі ви бачили, як було написано. Виходить, зайняті (вакансії, – прим.). У нас був вибір, або скорочувати людей, або перейти на такий графік роботи. У нас 4 відповідальних хірурги, інші — молоді спеціалісти, – розповів хірург Сергій Швець.

Нагадаємо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників через скорочення фінансування лікарні з боку Національної служби здоров’я України. Згідно з наказом, з 1 квітня у лікарні зменшено на 50 ліжок, а також оптимізовано штат медперсоналу. Зокрема, з 1 квітня 2023 року передбачається скорочення лікарів та медперсоналу гінекологічного відділення, хірургічних відділень №1 та №2, токсико-терапевтичного відділення, травматологічного відділення, урологічного відділення, відділення анестезіології, приймального відділення, операційного блоку, фізіотерапевтичного кабінету, бухгалтерії, а також передбачається скорочення господарсько-обслуговуючого персоналу. Водночас передбачається скорочення кількості ліжок в гінекологічному відділенні, хірургічних відділеннях №1 та №2, урологічному та терапевтичному відділеннях лікарні (по 10 ліжок у кожному).

Реагуючи на цю публікацію, чиновники почали масово заявляти про те, що це не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій, у міськздраві сказали, що це не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак запевняння чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою.

Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов розповів, як приймалося рішення про скорочення ставок у закладі та чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною.

Депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Воробйова заявила, що майже у всіх лікарнях області відбувається вимушене скорочення штату медичних працівників. Причиною вона назвала зменшення фінансування Нацслужбою здоровʼя України.

А колишня головлікарка обласної інфекційної лікарні, депутатка облради Світлана Федорова впевнена, що скорочення в ЛШМД Миколаєва — наслідок неефективного керівництва головного лікаря та управлінь охорони здоров'я. Вона назвала його геноцидом проти народу та фахівців.