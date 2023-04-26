Боєприпаси для України потрібно купувати не лише в Європі, а де тільки можливо, оскільки зараз Україна перебуває у надзвичайному стані.

Про це заявив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау після засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, передає Укрінформ.

— Проблема полягає в тому, що переважна більшість тих, хто брав участь у дискусії, стоять на позиції, що пріоритет має надаватися продукції європейського ОПК. Однак ми перебуваємо в надзвичайному стані. Україні потрібно допомогти зараз, закуповуючи (боєприпаси — ред.) всюди, де тільки можливо..., — наголосив Збігнєв Рау.

Він додав, що сторони мусять домовитися з цього приводу.

Також міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що 11-й пакет санкцій ЄС щодо Росії перебуває на етапі обговорень і буде введений не раніше другої половини травня.