Чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив, що висуватиметься на виборах президента США у 2024 році.

Про це він повідомив у вівторок, 25 квітня у Twitter.

Джо Байден опублікував відеозвернення про те, що збирається переобиратися на посаду президента США, щоби «‎закінчити роботу»‎.

— У кожного покоління є моменти, коли доводиться відстоювати демократію. Відстоювати свої основні свободи. Я вірю, що то наше. Ось чому я висуваюсь на переобрання на пост президента Сполучених Штатів. Приєднуйтеся до нас. Давайте закінчимо роботу, – написав президент США.

Нагадаємо, Білий дім у середу оголосив про виділення указом президента США Джо Байдена чергового пакета військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів.