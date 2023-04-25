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Чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив, що висуватиметься на виборах президента США у 2024 році.
Про це він повідомив у вівторок, 25 квітня у Twitter.
Джо Байден опублікував відеозвернення про те, що збирається переобиратися на посаду президента США, щоби «закінчити роботу».
— У кожного покоління є моменти, коли доводиться відстоювати демократію. Відстоювати свої основні свободи. Я вірю, що то наше. Ось чому я висуваюсь на переобрання на пост президента Сполучених Штатів. Приєднуйтеся до нас. Давайте закінчимо роботу, – написав президент США.
Нагадаємо, Білий дім у середу оголосив про виділення указом президента США Джо Байдена чергового пакета військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів.
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Чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив, що висуватиметься на виборах президента США у 2024 році.
Про це він повідомив у вівторок, 25 квітня у Twitter.
Джо Байден опублікував відеозвернення про те, що збирається переобиратися на посаду президента США, щоби «закінчити роботу».
— У кожного покоління є моменти, коли доводиться відстоювати демократію. Відстоювати свої основні свободи. Я вірю, що то наше. Ось чому я висуваюсь на переобрання на пост президента Сполучених Штатів. Приєднуйтеся до нас. Давайте закінчимо роботу, – написав президент США.
Нагадаємо, Білий дім у середу оголосив про виділення указом президента США Джо Байдена чергового пакета військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів.