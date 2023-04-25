Господарський суд Києва заборонив перешкоджати роботі комісії Міністерства культури та інформаційної політики на території Києво-Печерської лаври до закінчення судового розгляду.

Про це повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в етері телемарафону, пише hromadske.

За його словами, є рішення суду про забезпечення позову, де була задоволена одна з вимог Мінкульту. Водночас суд переніс розгляд питання про розірвання договору з УПЦ МП.

— Задоволена одна з наших вимог щодо того, щоб ніхто не перешкоджав роботі міністерства до набрання законної сили рішенням суду, тобто розгляду основного позову заповідника. Тож думаю, що відсьогодні ексцесів під час роботи комісії не буде відбуватися, — сказав Олександр Ткаченко.

Міністр розповів, що наразі помітне «більш цивілізоване ставлення» представників УПЦ МП до членів комісії. Очікується, що комісія працюватиме понад три місяці.

Олександр Ткаченко сподівається, що врешті майно Києво-Печерської лаври повернеться у власність держави, а потім має відбутися громадська дискусія про те, що має розміщувати у Лаврі надалі.

Одна з ідей стосувалася облаштування реабілітаційного центру на території Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, 10 березня 2023 року Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» повідомив, що із 29 березня розриває зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП договір про безоплатне користування будівлями, розташованими на території заповідника. Попередження стосується будівель нижньої Лаври, де розташований чоловічий монастир. У верхній Лаврі УПЦ МП користувалася Успенським собором і Трапезною церквою, але договір про їхню оренду закінчився 31 грудня 2022 року, його не продовжили. Ці два храми з 5 січня повернули в управління держави.