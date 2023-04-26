Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» надіслала Міністерству економіки запит на початок розслідування та вжиття заходів у відповідь на дії низки країн ЄС, які заборонили імпорт української сільськогосподарської продукції.

Про це йдеться на сторінці УКАБ.

Генеральний директор УКАБ Роман Сластьон називає дії країн є «дискримінацією української агропродукції». Він зазначив, що його організація сподівається на вирішення проблеми з експортом аграрної продукції шляхом діалогу, проте вже більше тижня перемовини не дають очікуваного результату.

— Мінекономіки має розпочати розслідування і розглянути комісійно варіанти заходів у відповідь в разі неприпинення дискримінації української агропродукції, — каже Роман Сластьон.

УКАБ нагадує, що законодавство передбачає можливість проведення відповідного розслідування з боку Мінекономіки. Матеріали такого розслідування має розглядати міжвідомча комісією з міжнародної торгівлі.

Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» об'єднує понад 130 представників агробізнесу — агрокомпаній та постачальників сільгоспресурсів.

Польща, Угорщина, Болгарія та Словаччина заборонили імпорт на свою територію сільськогосподарської продукції, яка походить із території України або імпортується з неї. А ось Румунія вирішила поки не забороняти імпорт українського зерна та дочекатися заходів Єврокомісії.