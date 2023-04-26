Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич призначив на четвер, 27 квітня, продовження пленарного засідання чергової вісімнадцятої сесії міськради.

Відповідне розпорядження мера опубліковане на сайті міської ради.

Засідання розпочнеться о 10 годині.

«Призначити дату продовження пленарного засідання чергової вісімнадцятої сесії Миколаївської міської ради VІІІ скликання у дистанційному режимі (форма — відеоконференція) на 27 квітня 2023 року о 10:00», — йдеться у документі.

Нагадаємо, що до цього під час сесії 11 квітня мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розкритикував депутатів, які зірвали засідання. Водночас депутат міської ради від партії «Пропозиція» Олександр Береза запропонував колегам розглянути можливість повернення сесій в офлайн режимі.

Пізніше депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк розкритикував секретаря міськради Дмитра Фалько за низьку явку депутатів на сесію.

А депутат Миколаївської міської ради від партії «Слуга народу» Віталій Кім, який є також головою ОВА, запропонував розпустити міськраду Миколаєва.

Тоді в голосуваннях взяли участь усього 27 осіб, що складає лише половину депутатів Миколаївської міської ради. В результаті Олександр Сєнкевич оголосив перерву у засіданні до 13 квітня 10:00.

Пізніше НикВести з'ясували, що засідання сесії Миколаївської міської ради 11 квітня зірвали девʼять зареєстрованих до участі депутатів, котрі не голосували питання порядку денного. Це спричинило дискусію стосовно необхідності розпуску міськради.