Європейська комісія погодилася ввести заборону на імпорт соняшникової олії з України, однак виступила за збереження її транзиту.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на заяву міністра сільського господарства Роберта Телуса.

За його словами, Польща не відмовиться від односторонньої блокади українського імпорту, допоки не будуть виконані її умови.

— Ми не відмовимося від своїх дій, якщо ми не отримаємо відповідних інструментів, які гарантують, що польський фермер буде в безпеці, коли йдеться про питання, повʼязані з торгівлею, припливом товарів з України до Польщі, — сказав він після переговорів із комісарами ЄС.

Він зазначив, що польска сторона досі веде переговори щодо заборони імпорту борошна, меду, цукру, мʼяких фруктів (заморожених), яєць, мʼяса (особливо птиці), молока та молочних продуктів, а також яблучного соку.

Нагадаємо, низка країн заявили про дестабілізацію внутрішніх аграрних ринків через сільськогосподарську продукцію з України, яка мали б проходити транзитом до третіх країн, але часто залишалася всередині країни, через яку відбувався експорт. Так, уряд Польщі вирішив до 30 червня заборонити імпорт сільськогосподарських товарів з України. Аналогічне рішення ухвалили в Угорщині.