У Верховну Раду подали законопроєкт про перезавантаження Державної податкової служби. Він передбачає звільнення керівництва.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі очільник фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

За його словами, умови перезавантаження ДПС аналогічні митниці та Бюро економічної безпеки. Вони передбачають проведення конкурсу на посаду голови за участі міжнародних партнерів.

Також передбачаються гарантії незалежності для очільника податкової, повна переатестація всіх співробітників і підвищення їм зарплати.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради схвалили законопроєкт про звільнення фермерських господарств від сплати податків на заміновані, забруднені та окуповані сільгоспземлі.