День праці (1 травня) і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня) не будуть вихідними у 2023 році.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Законодавством встановлено дев'ять святкових днів, зокрема 1 травня – День праці, 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Зазвичай вони були вихідними.

Однак статтею 6 закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.

Тому понеділок 1 травня і вівторок 9 травня цього року є звичайними робочими днями, робота в які оплачується у звичайному порядку.

Нагадаємо, Латвія, яка торік оголошувала 9 травня днем пам’яті загиблих у результаті російської війни в Україні, планує зробити це і цьогоріч.