Європейський Союз починає виділяти фінансування на прокладання нового оптоволоконного кабелю з назвою Far North Fiber, що сполучатиме країни ЄС із Японією через Арктику.

Про це у коментарі японському NHK сказав Стефан Крамер, радник з цифрової політики у представництві ЄС в Японії.

За його словами, фінансування для проєкту складатиме понад 3 млн євро, у його реалізації братимуть участь компанії із Японії, США та Фінляндії.

Як повідомляло Reuters, на перших етапах до проєкту хотіли залучити російську компанію «МегаФон» та прокладати кабель уздовж арктичного узбережжя Росії. Втім, у 2021 році від ідеї відмовилися – через те, що Росія не хотіла давати дозвіл на прокладання кабелю через свої територіальні води, а згодом геополітична ситуація радикально змінилася.

Кабель буде пролягати через північноамериканську частину Північного Льодовитого океану, сполучаючи північну Фінляндію та Норвегію з Аляскою, а також північним островом Японії Хоккайдо.

Раніше повідомлялося, що Японія висловила протест Росії через військові навчання біля спірних островів поблизу японського регіону Хоккайдо.