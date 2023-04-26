Слідчі поліції ексгумували тіла двох чоловіків, які загинули внаслідок російських обстрілів села Благодатне, що на Миколаївщині.

Про це повідомив очільник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, опублікувавши світлини зруйнованого окупантами села.

— Регулярно слідчі поліції проводять ексгумацію тіл загиблих місцевих мешканців. Двоє чоловіків, тіла яких були ексгумовані, 66-ти та 88-ми років, загинули саме під час обстрілу населеного пункту, де на той час жили цивільні громадяни, – повідомив Сергій Шайхет.

Він також додав, що чоловіки були захоронені прямо на подвір’ях своїх домоволодінь, оскільки через постійні обстріли рідні не мали змоги похоронити їх за усіма звичаями.

— Поліція й надалі продовжує проводити стабілізаційні заходи та збирати докази вчинення воєнних злочинів з боку окупантів, – додав він.

Раніше повідомлялося, що в деокупованій Миколаївській області ексгумували тіла трьох місцевих мешканців.