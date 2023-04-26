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Слідчі поліції ексгумували тіла двох чоловіків, які загинули внаслідок російських обстрілів села Благодатне, що на Миколаївщині.
Про це повідомив очільник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, опублікувавши світлини зруйнованого окупантами села.
— Регулярно слідчі поліції проводять ексгумацію тіл загиблих місцевих мешканців. Двоє чоловіків, тіла яких були ексгумовані, 66-ти та 88-ми років, загинули саме під час обстрілу населеного пункту, де на той час жили цивільні громадяни, – повідомив Сергій Шайхет.
Він також додав, що чоловіки були захоронені прямо на подвір’ях своїх домоволодінь, оскільки через постійні обстріли рідні не мали змоги похоронити їх за усіма звичаями.
— Поліція й надалі продовжує проводити стабілізаційні заходи та збирати докази вчинення воєнних злочинів з боку окупантів, – додав він.
Раніше повідомлялося, що в деокупованій Миколаївській області ексгумували тіла трьох місцевих мешканців.
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Слідчі поліції ексгумували тіла двох чоловіків, які загинули внаслідок російських обстрілів села Благодатне, що на Миколаївщині.
Про це повідомив очільник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, опублікувавши світлини зруйнованого окупантами села.
— Регулярно слідчі поліції проводять ексгумацію тіл загиблих місцевих мешканців. Двоє чоловіків, тіла яких були ексгумовані, 66-ти та 88-ми років, загинули саме під час обстрілу населеного пункту, де на той час жили цивільні громадяни, – повідомив Сергій Шайхет.
Він також додав, що чоловіки були захоронені прямо на подвір’ях своїх домоволодінь, оскільки через постійні обстріли рідні не мали змоги похоронити їх за усіма звичаями.
— Поліція й надалі продовжує проводити стабілізаційні заходи та збирати докази вчинення воєнних злочинів з боку окупантів, – додав він.
Раніше повідомлялося, що в деокупованій Миколаївській області ексгумували тіла трьох місцевих мешканців.