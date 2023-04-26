Від початку великої війни Теруправління Державного бюро розслідувань Миколаєва розслідує 84 кримінальних провадження щодо зрадників та колаборантів.

Такі дані станом на 25 квітня 2023 року повідомили у відомстві.

Йдеться про 55 кримінальних проваджень – за фактом державної зради (ст. 111 КК України), 27 кримінальних проваджень – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України), 2 кримінальних провадження – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ).

За результатами роботи ДБР 31 фігуранту вже повідомили про підозру, а до суду за цими статтями спрямували 22 обвинувальних акти.

Нагадаємо, у 2022 році в Миколаївській області скерували до суду 82 кримінальні справи щодо колаборантів. Ще 7 справ було передано у 2023 році.