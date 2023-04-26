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Від початку великої війни Теруправління Державного бюро розслідувань Миколаєва розслідує 84 кримінальних провадження щодо зрадників та колаборантів.
Такі дані станом на 25 квітня 2023 року повідомили у відомстві.
Йдеться про 55 кримінальних проваджень – за фактом державної зради (ст. 111 КК України), 27 кримінальних проваджень – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України), 2 кримінальних провадження – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ).
За результатами роботи ДБР 31 фігуранту вже повідомили про підозру, а до суду за цими статтями спрямували 22 обвинувальних акти.
Нагадаємо, у 2022 році в Миколаївській області скерували до суду 82 кримінальні справи щодо колаборантів. Ще 7 справ було передано у 2023 році.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Від початку великої війни Теруправління Державного бюро розслідувань Миколаєва розслідує 84 кримінальних провадження щодо зрадників та колаборантів.
Такі дані станом на 25 квітня 2023 року повідомили у відомстві.
Йдеться про 55 кримінальних проваджень – за фактом державної зради (ст. 111 КК України), 27 кримінальних проваджень – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України), 2 кримінальних провадження – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ).
За результатами роботи ДБР 31 фігуранту вже повідомили про підозру, а до суду за цими статтями спрямували 22 обвинувальних акти.
Нагадаємо, у 2022 році в Миколаївській області скерували до суду 82 кримінальні справи щодо колаборантів. Ще 7 справ було передано у 2023 році.