У Росії розробили план стратегії впливу на Литву, Латвію та Естонію до 2030 року. Найімовірніше, документи готували ще позаторік.

Про це написали журналісти видань LRT (Литва), Delfi Estonia (Естонія), Expressen (Швеція), «Досьє» (Росія), Kyiv Independent (Україна), NDR (Німеччина), Frontstory (Польща), Süddeutsche Zeitung (Німеччина), VSquare (Вишеградська четвірка), WDR (Німеччина)), Yahoo News (США), Re:Baltica (Латвія), пише «Бабель».

Довгострокові плани Росії щодо країн Балтії не враховували повномасштабну російсько-українську війну, адже там немає згадок про її очікувані наслідки.

Для кожної держави регіону Кремль склав план із двох частин: в одній написано про загрози для РФ, у другій — стратегія протидії їм. Кожна мета внесена до певної сфери та прописана за часовими рамками — 2022, 2025 або 2030 рік.

Головні цілі для Росії в Литві, Латвії та Естонії, як йдеться в документах, це:

зберегти якнайширшу присутність російської мови в освіті;

створювати проросійські організації та впливати через них на населення;

протидіяти знесенню радянських памʼятників;

просувати російський «історичний» наратив;

заохочувати місцеві бізнеси виходити на російський ринок.

Кремль значну увагу приділив стратегії послаблення присутності НАТО в державах Балтії. Там побоювалися, що в Литві створять велику військову базу Альянсу, і прагнули запобігти розгортанню протиповітряної та протиракетної оборони. Водночас хотіли зменшити кількість військ союзників на території Литви.

Довгостроковий план РФ передбачав, що литовська влада «визнає потенційну шкоду» своїй безпеці через збільшення впливу НАТО в регіоні, і натомість прагнутиме співпрацювати з Росією. Такі ж кремлівські плани стосувалися Латвії та Естонії.

У документах РФ називала негативним сценарієм для себе активну участь країн Балтії в НАТО, збільшення там союзницьких військ, введення санкцій та розгортання торгівлі із Заходом. Проте саме це й відбулося після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що журналісти-розслідувачі заявили, що отримали у розпорядження план Кремля щодо встановлення політичного контролю над Молдовою до 2030 року.