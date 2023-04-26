Депутатка Миколаївської міської ради від фракції «Слуга народу», керівниця обласного клінічного госпіталю ветеранів війни Олена Кузьміна вважає, що в бюджеті Миколаєва треба знайти кошти, щоб не допустити звільнення лікарів, що працюють у Лікарні швидкої медичної допомоги.

Про це Олена Кузьміна розповіла в коментарі «НикВести».

Завтра, 27 квітня, відбудеться чергове пленарне засідання Миколаївської міської ради.

— Я не знаю, чи буде це питання розглядатись завтра, але в п’ятницю ми будемо збирати комісію з питань охорони здоров’я, запрошувати керівника закладу та шукати рішення, — сказала депутатка.

Вона вважає, що влада Миколаєва має знайти можливість дофінансувати лікарню.

— Міська рада звісно повинна втручатись у розв'язання таких питань. Я вважаю, що треба знайти можливість дофінансовувати цю лікарню з міського бюджету. Я впевнена, що місто в змозі знайти рішення та здійснити перерозподіл коштів, — вказала Олена Кузьміна.

Вона також додала, що вважає вірним не лише допомагати місцевим лікарням коштами, а й на пряму заохочувати лікарів, впровадивши муніципальну надбавку для медиків.

— Більш того, ми запросимо Департамент фінансів та будемо шукати, як ми можемо нарешті запровадити муніципальну надбавку для лікарів. Такі пропозиції є, — сказала депутатка.

Миколаївська міська рада та її депутати не були проінформовані про фінансові складнощі зокрема у ЛШМД.

— Реформа, звісно, потрібна, але НСЗУ в цьому році багато лікарень недофінансувала. Але ані міськздоров’я, ані лікарня не зверталась до депутатів про те, що в неї є фінансові складнощі. Я не знаю, яка ситуація у цій лікарні, який там фонд заробітної плати, скільки їм не вистачає, немає у депутатів такої інформації, — сказала Олена Кузьміна.

На питання, чи відомо депутатці про якісь скорочення чиновників мерії або оптимізацію її структурних підрозділів, Олена Кузьміна відповіла наступне: «Були скорочення, були, але зараз я не готова конкретно відповісти».

Нагадаємо, профільна комісія Миколаївської міськради розгляне питання скорочення штату в Лікарні швидкої медичної допомоги у п’ятницю — через день після засідання сесії.

Депутатка міськради, головна лікарка лікарні №1 Марія Грачова підтримала скорочення штатів у медзакладах Миколаєва. Водночас вона підтвердила, що в місті є відтік медичних кадрів.

Як повідомлялося, цього року ЛШМД отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого року – 128 мільйонів гривень, через що з 1 квітня в закладі скоротили ставки співробітникам.

31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників через скорочення фінансування лікарні з боку Національної служби здоров’я України.

Реагуючи на цю публікацію, чиновники почали масово заявляти про те, що це не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій, у міськздраві сказали, що це не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак запевняння чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою.

Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов розповів, як приймалося рішення про скорочення ставок у закладі та чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною.

Також медичний персонал лікарні, яким на 25% скорочують заробітну плату, розповіли, як цілодобово лікували важкопоранених людей у перші місяці війни.

Також раніше повідомлялося, що у нейрохірургії ЛШМД залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що його змусило залишити заклад і поїхати в інший регіон ставлення з боку чиновників міської ради.