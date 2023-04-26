Максим Коваленко, фото з фейсбуку депутата

Депутат Миколаївської міської ради Максим Коваленко впевнений, що влада міста має зробити все, аби зберегти кращих лікарів, а не звільняти їх. На його думку, вирішення питання скорочення медиків залежить від «політичної волі» мера Олександра Сєнкевича, очільниці міськздраву Ірини Шамрай та депутатів міської ради.

Таку позицію Максим Коваленко висловив у коментарі кореспонденту «НикВести».

Він зізнався, що не володіє на 100% ситуацією щодо скорочень штату медиків у міських лікарнях, зокрема у Лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва, проте виступає на захист лікарів.

— До кінця цією ситуацією я не володію, на всі 100%, повною картиною щодо скорочень в Лікарні швидкої допомоги. Але моя позиція одностайна в тому, що такі професії як лікарі ми повинні зберігати, особливо найкращих своїх спеціалістів. Вважаю, щоб було би правильно, щоб Миколаїв славився гарними нейрохірургами, хірургами та іншими лікарями, які рятують життя людей, роблять їх життя можливим. Я завжди буду виступати на боці лікарів. Хоча, щоб бути до кінця правильним, бували такі ситуації, що і до лікарів виникали питання. Але менше з тим, я все ж таки виступав би за збереження нашого лікарського потенціалу в місті Миколаєві, - сказав Максим Коваленко.

Відповідаючи на питання, як міська влада може виправити ситуацію, що виникла в ЛШМД, депутат сказав, що треба вивчити ситуацію з медициною загалом по місту. При цьому, він зізнався, що взагалі не розуміє підходу до комерціоналізації медичних послуг.

— Медицина — трохи не мій профіль, щоб дати вам вичерпний коментар. Мені здається, що для того, щоб зрозуміти взагалі, яка є проблема в медицині в місті Миколаєві, треба подивитися, які є лікарні, які є напрямки. Я до кінця не розумію ці «пакети», що дають. Для мене ця реформа медична, я її взагалі, якщо чесно, не розумію. Я взагалі не розумію, як медицина може бути комерційна. Ця реформа йде так, що все зводиться до комерції. Є клієнти, це пацієнти, є дохід лікарні — лікарня працює. Уже закладається той фундамент, що лікар зацікавлений, щоб до нього йшли пацієнти. Мені здається, цим менше пацієнтів у лікарні — тим краще медицина в Україні, і взагалі рівень життя в Україні та в Миколаєві зокрема, - вважає депутат.

Максим Коваленко зауважив, що не пам’ятає такого, щоб на профільну планово-бюджетну комісію міської ради, членом якої він є, зверталось управління охорони здоров’я міста з проблемою щодо недофінансування лікарень.

— Ті питання, з якими до нас зверталось управління охорони здоров’я на моїй пам’яті — це списання застарілого майна. Таких питань щодо скорочень я точно не пам’ятаю, щоб до нас зверталось управління, - сказав Максим Коваленко.

Він впевнений, що у міському бюджеті Миколаєва можна знайти фінанси для підтримки лікарень, проте для цього потрібна політична воля міської влади.

— Треба вивчити взагалі ситуацію по місту Миколаєву та потім зрозуміти, яких коштів не вистачає, за рахунок яких коштів це можна зробити і так далі. Я вважаю, що завжди можна знайти рішення того чи іншого питання. Будь то медицина, чи інші питання. Потрібна політична воля, перш за все, профільних керівників, міського голови та депутатського корпусу, - сказав Максим Коваленко.

Депутат вважає, що в умовах недофінансування оптимізацію штату чиновники мають починати з себе, а не медичних фахівців.

Депутатка Миколаївської міської ради від фракції «Слуга народу», керівниця обласного клінічного госпіталю ветеранів війни Олена Кузьміна вважає, що в бюджеті Миколаєва треба знайти кошти, щоб не допустити звільнення лікарів, що працюють у Лікарні швидкої медичної допомоги.

Як відомо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників через скорочення фінансування лікарні з боку Національної служби здоров’я України.

Реагуючи на цю публікацію, чиновники почали масово заявляти про те, що це не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій, у міськздраві сказали, що це не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак запевняння чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою.

Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов розповів, як приймалося рішення про скорочення ставок у закладі та чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною.

Нагадаємо, профільна комісія Миколаївської міськради розгляне питання скорочення штату в Лікарні швидкої медичної допомоги у п’ятницю — через день після засідання сесії.

Депутатка міськради, головна лікарка лікарні №1 Марія Грачова підтримала скорочення штатів у медзакладах Миколаєва. Водночас вона підтвердила, що в місті є відтік медичних кадрів.