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Депутат Миколаївської обласної ради, власник компанії «ПАЕК» Юрій Кормишкін показав процес посіву соняшника у полі в області.
Відповідні фото та відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
— Робота в полях не повинна зупинятися навіть якщо на цьому полі був неприємний інцидент, сьогодні перебуваю в Баштанському (колишній Снігурівський) район село Новопетрівка, моя Батьківщина, почався посів соняшника!, – написав він.
Нагадаємо, депутат Миколаївської обласної ради, власник компанії «ПАЕК» Юрій Кормишкін знову вийшов працювати у поле. До цього він знаходився на лікуванні, оскільки отримав поранення внаслідок підриву трактора на міні.
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Депутат Миколаївської обласної ради, власник компанії «ПАЕК» Юрій Кормишкін показав процес посіву соняшника у полі в області.
Відповідні фото та відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
— Робота в полях не повинна зупинятися навіть якщо на цьому полі був неприємний інцидент, сьогодні перебуваю в Баштанському (колишній Снігурівський) район село Новопетрівка, моя Батьківщина, почався посів соняшника!, – написав він.
Нагадаємо, депутат Миколаївської обласної ради, власник компанії «ПАЕК» Юрій Кормишкін знову вийшов працювати у поле. До цього він знаходився на лікуванні, оскільки отримав поранення внаслідок підриву трактора на міні.