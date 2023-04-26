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Посадовця Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради підозрюють у придбанні генераторів за завищеними цінами.

Як повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, посадовця підозрюють «у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки» – частина 2 статті 367 КК України.

За даними слідства він забезпечив проведення процедури закупівлі дизельних генераторів за завищеними цінами та без використання електронної системи Prozorro. Через це бюджет міста безпідставно втратив майже 3 мільйони гривень.

Наразі вирішується питання щодо відсторонення посадовця від займаної посади та обрання запобіжного заходу. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Варто зазначити, що ймовірно йдеться про керівника Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської Олександра Герасименю. Оскільки до цього «Наші гроші» повідомили, що управління з питань НС та ЦЗН міської ради 6 лютого 2023 року без торгів замовило компанії «Даріоз Опті» генераторів на 11,74 мільйона гривень. При цьому деякі з позицій, відповідно до договору, коштують набагато дорожче, нім на ринку.

Після публікації матеріалу, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич доручив провести внутрішню перевірку щодо закупівлі та тимчасово відсторонив начальника управління Олександра Герасименю.

Пізніше директор «антикорупційного» департаменту міськради Андрій Єрмолаєв повідомив, що зазначена перевірка досі не закінчилася. Спеціальна комісія повинна була перевіряти документи до 6 квітня.