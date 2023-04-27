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У результаті ранкового вибуху у тимчасово окупованому Мелітополі загинув колаборант, який працював у правоохоронних органах, Олександр Міщенко.
Про це повідомив законний мер міста Іван Федоров.
— О 4 ранку у місті розпочалися автоматні черги, а вже о 5:20 ранку по вулиці Героїв України – приблизно це будинок 67 – пролунав одиночний вибух, який був досить потужний – його чули щонайменше з 10 найближчих будинків. Нам добре відомо, що за цією адресою проживав один з колаборантів, який працював у правоохоронних структурах, – повідомив Іван Федоров.
Він вказав, що підірвали колаборанта – 42-річного співробітника поліції Олександра Міщенка.
— Кобзон зустрічає свого «героя». На концерт відправився колаборант Олександр Міщенко. Зранку не з тієї ноги вийшов з дому. Помер у лікарні, – повідомив мер.
За даними мера Мелітополя, до повномасштабного вторгнення Олександр Міщенко був начальником Приазовського відділу поліції. Після окупації перейшов на сторону ворога і підбив своїх співробітників стати зрадниками.
Нагадаємо, у Каховці підірвали автомобіль колаборанта Андрія Штепи, якого росіяни призначили «головою» сіл Любимівка та Василівка Каховського району.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
У результаті ранкового вибуху у тимчасово окупованому Мелітополі загинув колаборант, який працював у правоохоронних органах, Олександр Міщенко.
Про це повідомив законний мер міста Іван Федоров.
— О 4 ранку у місті розпочалися автоматні черги, а вже о 5:20 ранку по вулиці Героїв України – приблизно це будинок 67 – пролунав одиночний вибух, який був досить потужний – його чули щонайменше з 10 найближчих будинків. Нам добре відомо, що за цією адресою проживав один з колаборантів, який працював у правоохоронних структурах, – повідомив Іван Федоров.
Він вказав, що підірвали колаборанта – 42-річного співробітника поліції Олександра Міщенка.
— Кобзон зустрічає свого «героя». На концерт відправився колаборант Олександр Міщенко. Зранку не з тієї ноги вийшов з дому. Помер у лікарні, – повідомив мер.
За даними мера Мелітополя, до повномасштабного вторгнення Олександр Міщенко був начальником Приазовського відділу поліції. Після окупації перейшов на сторону ворога і підбив своїх співробітників стати зрадниками.
Нагадаємо, у Каховці підірвали автомобіль колаборанта Андрія Штепи, якого росіяни призначили «головою» сіл Любимівка та Василівка Каховського району.