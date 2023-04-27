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За фактом нічного ракетного обстрілу Миколаєва слідчі розслідують кримінальні провадження за частиною 1 та 2 статті 438 КК України «Порушення законів та звичаїв війни».
Наразі фахівці документують наслідки нічного терору міста росіянами, повідомили в поліції Миколаївської області.
— На місцях подій працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби, – йдеться у повідомленні поліції.
Там також додали впродовж минулої доби підрозділи поліції Миколаївщини опрацювали 685 повідомлень від громадян, переважна більшість яких стосувались воєнних злочинів.
Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі. Під час атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.
Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
За фактом нічного ракетного обстрілу Миколаєва слідчі розслідують кримінальні провадження за частиною 1 та 2 статті 438 КК України «Порушення законів та звичаїв війни».
Наразі фахівці документують наслідки нічного терору міста росіянами, повідомили в поліції Миколаївської області.
— На місцях подій працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби, – йдеться у повідомленні поліції.
Там також додали впродовж минулої доби підрозділи поліції Миколаївщини опрацювали 685 повідомлень від громадян, переважна більшість яких стосувались воєнних злочинів.
Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі. Під час атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.
Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.