За фактом нічного ракетного обстрілу Миколаєва слідчі розслідують кримінальні провадження за частиною 1 та 2 статті 438 КК України «Порушення законів та звичаїв війни».

Наразі фахівці документують наслідки нічного терору міста росіянами, повідомили в поліції Миколаївської області.

— На місцях подій працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби, – йдеться у повідомленні поліції.

Там також додали впродовж минулої доби підрозділи поліції Миколаївщини опрацювали 685 повідомлень від громадян, переважна більшість яких стосувались воєнних злочинів.

Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі. Під час атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.

Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.