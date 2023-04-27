Миколаїв зазнав обстрілів вперше після нового року, серед городян була помітна незначна паніка.

Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у коментарях журналістам Радіо Свобода.

Нагадаємо, що війська РФ вдарили «Калібрами» по Миколаєву. Внаслідок ракетної атаки ворогом Миколаєва загинув цивільний та ще 23 особи, серед яких двоє дітей, поранено.

Таких обстрілів в місті не було від Нового року, каже мер: «Люди відвикли, була трохи паніка». Втім, розповідає, всі механізми вже відпрацьовані. Зараз підраховують людей, яких треба розселити.

Після удару комунальники відімкнули світло та газ. Зараз в одному з мікрорайонів нема світла внаслідок удару.

Також Олександр Сєнкевич зазначив, що військових об'єктів біля місця попадання немає, та і взагалі військових в Миколаєві зараз майже немає.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.