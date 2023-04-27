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В Баштанському районі Миколаївської області українські захисники 26 квітня збили декілька ударних безпілотників «Ланцет».
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він не уточнив кількість збитих апаратів.
— Вчора, 26 квітня, з 11:00 до 14:00 на території району було збито дрони-камікадзе типу «Ланцет», – повідомив він.
Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі. Під час атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.
Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.
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В Баштанському районі Миколаївської області українські захисники 26 квітня збили декілька ударних безпілотників «Ланцет».
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він не уточнив кількість збитих апаратів.
— Вчора, 26 квітня, з 11:00 до 14:00 на території району було збито дрони-камікадзе типу «Ланцет», – повідомив він.
Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі. Під час атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.
Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.