Влада Херсонської області має інформацію про 245 сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які внаслідок депортації перебувають у Росії або на тимчасово захоплених територіях.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін на пресконференції, цитує «Укрінформ».

— Нині відомо про 245 дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають або в Росії, або в окупованому Криму, або на окупованій частині Херсонської області — лівобережжі, — сказав він.

За словами очільника ОВА, Україні вже вдалося повернути 51 дитину, яка мешкає в Херсонській області.

— Ми продовжуємо працювати над тим, аби кожна людина, кожна дитина, яку незаконно утримує країна-агресор, повернулася додому, — наголосив Олександр Прокудін.

Раніше повідомлялося, що росіяни примусово депортують українських дітей з окупованих територій та намагаються їх «русифікувати».