Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що пріоритетним питанням для України наразі є отримання ППО.

В інтерв'ю РБК-Україна він вказав, що це забезпечить безпеку по всій країні – і у Львові, і у Вінниці, і в Тернополі, і в Одесі, і в Харкові, і в Києві, і в Житомирі, оскільки «прилетіти» може будь-куди.

— Можливість розвиватись країні, дітям ходити до школи, студентам – до університетів, лікарям лікувати людей, аграріям збирати зерно – це все безпека неба. Це виживання країни, здатність виробляти продукти, сплачувати податки, поповнювати бюджет, з якого утримується армія, що дуже дорого, – пояснив міністр.

Олексій Резніков наголосив, що країна має виживати, а для цього ППО – це №1.

— Ми маємо систему радянську, до якої виснажуються запаси ракет. Якщо вони не виробляються у нас, і є лише в країнах, у яких ми не можемо їх взяти, то треба поповнювати чимось іншим. Чим? Західними системами ППО. Принципово вже вирішено, які це системи, а тепер треба збільшити їхню кількість і кількість ракет до них, – зазначив очільник Міноборони.

Своєю чергою він звернув увагу, що авіаційна платформа – це також частина ППО.

— Тобто сучасний літак покоління 4++ як повноцінна закрита система ППО. Тому що він тоді закриватиме «лакуни», провали наявних у нас систем радянського зразка, – додав Олексій Резніков.

Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі. Під час атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.

Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.