НАТО здатний стати реальною гарантією безпеки України, однак членство країни в Альянсі можливе тільки після завершення війни.

Про це заявила глава естонського уряду Кая Каллас, повідомляє ERR.

Вона цього тижня відвідала Київ і зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. За її словами, українського президента найбільше турбують поставки боєприпасів і зброї, але також – питання вступу до НАТО і ЄС.

— Вони (українці, – прим.) подали заявку, і НАТО має відповісти на цю заявку. Якщо ми говоримо про надання Україні якихось гарантій безпеки, то єдина гарантія безпеки, яка справді працює, – це членство в НАТО, – сказала вона у програмі Ringvaade на телеканалі ETV.

Кая Каллас підкреслила, що Естонія переконує держави-члени у необхідності надати Україні чітку перспективу членства, але – після завершення війни.

— Зі свого боку ми намагаємося переконати союзників, чому така чітка перспектива після закінчення війни має бути надана Україні, щоб ці сигнали були ясними. І, з іншого боку, ми говоримо Україні, що вони також повинні зробити у своїй риториці або діях з переконування, щоб рухатися в цьому напрямку, – пояснила вона.

Раніше повідомлялося, що НАТО хоче збільшити фінансову допомогу Україні, щоб Київ менше дратувався через небажання Альянсу говорити про приєднання України.