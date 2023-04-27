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Російські силовики проводять обшуки в будинках кримськотатарських активістів – Едема Ісмаїлова та Барі Барієва.
Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».
— Дзвінки про обшуки почали надходити на початку сьомої. У Барі в одному дворі з ним живе літня мама. В обох є неповнолітні діти, які, найімовірніше, зараз теж у будинку, – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, о 08:30 ранку обшук у будинку Барі Барієва завершився. Оперативники ФСБ вивели його на вулицю, посадили в машину та повезли до Сімферополя.
— Після закінчення обшуку з дому вивели Барі у супроводі співробітників, деякі з них були зі зброєю. Загалом близько десяти осіб. Один із співробітників у масці сказав, що везуть до Сімферополя на бульвар Франка для розмови і до вечора Барі повернеться додому. Сказав, що родичам залишили протокол обшуку. Але родичі повідомили, що протоколу не залишили. «Газель» була без номерів і «Форд», – зазначив громадський захисник Сеїт-Осман Каралієв.
Раніше російські силовики затримали кримського громадського діяча Абдурешита Джеппарова після обшуку в його будинку, повідомила правозахисна організація «Кримська солідарність».
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Російські силовики проводять обшуки в будинках кримськотатарських активістів – Едема Ісмаїлова та Барі Барієва.
Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».
— Дзвінки про обшуки почали надходити на початку сьомої. У Барі в одному дворі з ним живе літня мама. В обох є неповнолітні діти, які, найімовірніше, зараз теж у будинку, – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, о 08:30 ранку обшук у будинку Барі Барієва завершився. Оперативники ФСБ вивели його на вулицю, посадили в машину та повезли до Сімферополя.
— Після закінчення обшуку з дому вивели Барі у супроводі співробітників, деякі з них були зі зброєю. Загалом близько десяти осіб. Один із співробітників у масці сказав, що везуть до Сімферополя на бульвар Франка для розмови і до вечора Барі повернеться додому. Сказав, що родичам залишили протокол обшуку. Але родичі повідомили, що протоколу не залишили. «Газель» була без номерів і «Форд», – зазначив громадський захисник Сеїт-Осман Каралієв.
Раніше російські силовики затримали кримського громадського діяча Абдурешита Джеппарова після обшуку в його будинку, повідомила правозахисна організація «Кримська солідарність».