Внаслідок російської атаки в Херсоні 26 квітня загинув український продюсер італійської газети La Repubblica Богдан Бітік, який працював разом з кореспондентом газети Коррадо Дзуніно.

Про це газета повідомила на своєму сайті. Крім того в ІМІ повідомляють, що українець перебував у складі знімальної групи з Коррадо Дзуніно, який отримав поранення внаслідок атаки.

Як повідомляють джерела ІМІ, українець був без бронежилета, він був одягнений лише в жилет з написом «Преса». Водночас італійський кореспондент був у бронежилеті.

— Ми розцінюємо цю ситуацію як воєнний злочин росіян проти журналістів, — сказала директорка ІМІ Оксана Романюк.

Як пише газета, журналісти потрапили в засідку російських снайперів біля мосту. Обидва були марковані як «преса”. За словами Коррадо, він був у бронежилеті з написом «Pressa».

— Ми пройшли три блокпости, Богдан спілкувався з українськими військовими, вони нас пропустили без проблем. Це не була зона бойових дій. Потім у нас влучили, я почув шипіння і побачив Богдана на землі, він не рухався. Я виповз із лінії вогню. Я біг, поки не зустрів цивільну машину. Я був весь у крові, мене відвезли до херсонської лікарні. У мене чотири поранення, але мені надали чудову допомогу. Я кілька разів намагався додзвонитися. Богдан не відповідав. Він був моїм великим другом, — розповів Коррадо.

У Богдана Бітіка залишилися дружина і син.

За даними ІМІ, Богдан Бітик став 54-м медійником, що загинув унаслідок російської агресії (та дев'ятим медійником, що загинув під час виконання журналістської діяльності).

Нагадаємо, що у березні 2022 року в Україні загинув оператор Fox News П'єр Закревський.

Також нагадаємо, за даними генпрокуратури, в Україні від окупантів постраждали щонайменше 35 журналістів. Зокрема, журналіст Віктор Дудар загинув під час бойових дій під Миколаєвом, телеоператор Live Євген Сакун загинув під час ракетних обстрілів у Києві, а американця Брента Рено було вбито на блокпості в Ірпені в Київській області.

Також внаслідок масованого ракетного удару сьогодні, 31 грудня, у Києві поранення отримав журналіст із Японії.