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Чернівецька міська рада позбавила Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) права користування 22 земельними ділянками у громаді.
Про це передає «Суспільне» із сесійної зали.
Права користування землею позбавили 22 храми УПЦ МП у Чернівецькій громаді. Ідеться, зокрема, про кафедральний собор поблизу Соборної площі, Свято-Миколаївський собор на вулиці Руській, церкву на проспекті Незалежності, чоловічий монастир «Гореча» та жіночий монастир на вулиці Буковинській.
Нагадаємо, на Миколаївщині одна з церков офіційно перейшла з Московського патріархату до Православної церкви України.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Чернівецька міська рада позбавила Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) права користування 22 земельними ділянками у громаді.
Про це передає «Суспільне» із сесійної зали.
Права користування землею позбавили 22 храми УПЦ МП у Чернівецькій громаді. Ідеться, зокрема, про кафедральний собор поблизу Соборної площі, Свято-Миколаївський собор на вулиці Руській, церкву на проспекті Незалежності, чоловічий монастир «Гореча» та жіночий монастир на вулиці Буковинській.
Нагадаємо, на Миколаївщині одна з церков офіційно перейшла з Московського патріархату до Православної церкви України.