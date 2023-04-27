Миколаївський спортивний комплекс «Зоря» планують відкрити після ремонту на початку травня 2023 року.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, пише «Преступности.НЕТ».

— За планом в травні ми маємо його відкрити. Я скажу як є: або на початку травня ми його відкриваємо, або я прошу, щоб директор стадіону, на території, якого знаходиться спорткомплекс «Зоря» і начальника управління з капітального будівництва, який відповідав за ремонт чаші басейну, поклали мені заяви на звільнення. Або ми відкриваємо, або дві заяви мені на стіл, – заявив Олександр Сєнкевич.

Раніше повідомлялося, що Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради уклало договір на коригування та експертизу проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту спорткомплексу.

Нагадаємо, що процес передачі спорткомплексу «Зоря» Миколаєву розпочався ще у серпні 2018 року. У березні 2020 року відбулася передача спорткомплексу «Зоря» ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект» до комунальної власності міста Миколаєва. Крім того, державне підприємство «Укроборонпром» компенсувало місту 5 мільйонів гривень на ремонт спорткомплексу «Зоря».

Після передачі спорткомплексу до міської влади Олександр Сенкевич обіцяв запустити басейн «Зоря» восени 2020 року. Проте роботи затягнулися. Восени 2021 року управління капітального будівництва Миколаївської міської ради оголосило торги на капітальний ремонт та реставрацію спорткомплексу «Зоря» з очікуваною вартістю 94 мільйони 915 тисяч 520 гривень.

Відомо, що у грудні 2021-го віце-мер Віталій Луков заявив, що реконструкція спорткомплексу «Зоря» завершиться не раніше за другу половину 2022 року. Пізніше під час реконструкції басейну у спортивному комплексі «Зоря» виявили 7 тріщин у чаші об'єкта.

Раніше голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім повідомив, що ремонт та реставрація басейну спорткомплексу «Зоря» мають намір завершити у грудні 2021 року.

Згодом мер Миколаєва Олександр Сенкевич анонсував запуск роботи спорткомплексу «Зоря» у лютому 2022 року. Однак наприкінці березня дату відкриття басейну в спорткомплексі «Зоря» знову змістили – в мерії Миколаєва обіцяють запустити його роботу на початку травня цього року.