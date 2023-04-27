Депутат Миколаївської міської ради Ганна Норд у відповідь депутату Юрію Степанцю, розкритикувашого ситуацію в медичній сфері Миколаєва, заявила, що не потрібно огульно звинувачувати чиновників, які важко працюють у військовий час.

Таку думку вона висловила у четвер, 27 квітня, під час засіданні сесії Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

Як відомо, вчора під час комісії депутат Юрій Степанець розкритикував доповідь керівника міського управління охорони здоров'я Ірини Шамрай щодо ситуації зі звільненням медичних працівників міста.

Мені іноді здається, що якщо задати посадовій особі питання про мій стан здоровʼя, то буде підготовлена така доповідь, що ти повіриш, в принципі, що ти й ходиш, але тим не менш, – сказав Юрій Степанець.

В свою чергу, під час засідання сесії Ганна Норд, звернувшись до свого колеги, заявила, що необхідно спочатку розбиратись в ситуації, а потім робити висновки і щось пропонувати. Депутат наголосила, що чиновникам працювати в умовах війни нелегко.

— Треба спочатку розібратись, що ми реально можемо зробити в цій ситуації, а потім вже робити висновки і щось пропонувати. Я б хотіла зробити одну ремарку щодо вчорашньої доповіді Юрія, я його дуже поважаю, але вважаю, що у військовий час дуже важко працювати чиновником, і не треба їх огульно звинувачувати в якихось процесах, якщо ви не впевнені, що насправді вони є. Ми сьогодні реально почули дуже професійну доповідь пані Ірини Шамрай, за те що вона оперує даними, і це реальні процеси, які треба враховувати. Давайте не будемо займатись популізмом, а будемо робити речі, якими зможемо зберегти медичну галузь, - заявила Ганна Норд.

Однак «НикВести» провели власне розслідування та зʼясували, що такі запевняння виявились неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату. Таким чином медперсонал лікарні, що цілодобово лікував важкопоранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитися на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, зокрема у нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Головний лікар закладу Олександр Дем’янов пояснив, чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною, а ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що залишити заклад і поїхати в інший регіон його змусило ставлення з боку чиновників міської ради.

Щодо ситуації навколо скорочення лікарів висловилися й депутати міськради, зокрема Марія Грачова (підтримала скорочення), Тетяна Домбровська (обурилася таким рішенням), Олена Кісельова (вважає, що потрібно знайти додаткові кошти) та Артем Ільюк.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що керівник лікарні Олександр Демʼянов погано впорався з виконанням завдань медичної реформи, а профільний заступник міського голови Анатолій Петров повідомив, що керівництво міста вивчає ситуацію.

На сесії міськради 27 квітня керівник міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай заявила, що в ЛШМД необхідно скоротити шість медпрацівників, які наразі за кордоном та не виконують свою роботу. Водночас, стверджує вона, у лікарні існує 299 незайнятих посад.

Такий звіт викликав обурення у депутата міськради Юрія Степанця. Водночас депутат Олена Кісельова запропонувала ввести мораторій на звільнення та скорочення працівників, а її колега Андрій Янтар закликав зберегти колектив лікарні.

Відомо, що питання скорочення штату в лікарні також розгляне профільна комісія міськради. Попередньо – через день після засідання сесії.