Олександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич впевнений, що проблема з медиками в Лікарні швидкої медичної допомоги «вийшла назовні» через складнощі медзакладу з заключенням пакету з НСЗУ, через що лікарі не отримували зарплату. При цьому, міський голова стверджує, що робота з оптимізації штату лікарні та ліжкового фонду ЛШМД мала вестись з 2020 року, а відповідальність за це лежить на головному лікареві.

Про це Олександр Сєнкевич сказав під час засідання сесії Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

— У нас ніхто не збирається губити лікарів. Більш того, робота з проведення ліжко-місць та кількості медичного персоналу повинна була проводитися протягом останніх трьох років. Більшістю лікарень, майже всіма, крім ЛШМД, ця робота протягом трьох років проводилася. Проводилась оптимізація ліжкового фонду, проводилось приведення до ладу кількості медичних працівників. І як ми бачимо, сьогодні в інших медичних закладах у нас подібної ситуації не спостерігається. Знову ж таки, давайте згадаємо, чому ця ситуація вийшла назовні. Проблема сталася з тим, що були проблеми з заключенням пакету, і працівники ЛШМД не отримували до деякого часу зарплату. Зараз кошти виплачені в повному обсязі та проблема в колективі була знята, - сказав Олександр Сєнкевич.

Коментуючи пропозицію депутатки Олени Кісельової, він заявив, що вважає недоречним голосувати щодо мораторію на звільнення медиків.

— Ми за весь час моєї роботи міським головою, жодного лікаря не було звільнено з посади за якісь навіть не дуже гарні події. Всі вони працювали до закінчення власного контракту, і деяким лікарям цей контракт не був продовжений. Лікарі можуть зробити це за власним бажанням. І знову ж таки, повертаючись до історії, нікому з лікарів не створювались якісь умови, щоб вони це робили самостійно. Нікого я не підпирав, нікому я не казав, що якщо ти не звільнишся, ми тебе посадимо в тюрму. Крім того, можу сказати, що деякі лікарі навпаки до мене приходили з проханням підписати заяву на звільнення, але після розмови вони продовжували працювати, - сказав Олександр Сєнкевич.

За його словами, оптимізацією має займатися директор лікарні, який повинен «думати про майбутнє».

— Щодо оптимізації кадрового складу. В першу чергу, цим повинен займатися керівник, директор лікарні. Він повинен думати про майбутнє, набрати молодих спеціалістів та вчити їх з тими спеціалістами, які старшими. також він повинен утримувати спеціалістів, які в нього ексклюзивні зарплатами, умовами і тому подібним. Знову ж таки, це робота керівника медичного закладу. Кількість ліжкомісць нам потрібно було зменшувати протягом трьох років. А сьогодні в Миколаєві жителів, які є в місті, майже в два рази їх менше. Окрім тих майже 60 тисяч ВПО, яких ми зареєстрували, але я не впевнений, чи знаходяться вони в Миколаєві. Щодо заповнення правильно документів на отримання грошової компенсації від НСЗУ. Більша частина оперативної діяльності відбувається протягом дня. На вечір у деяких лікарнях, вже о третій, четвертій годині, деякий персонал уже залишає лікарню. Я думаю, що цього часу достатньо, виділити 15-20 хвилин, пів години, годину в робочому часі аби заповнити всю цю інформацію про проведені медичні процедури, або виділити для цього окремий день. Для того, щоб внести цю інформацію та отримати компенсацію. Я не бачу в цьому великої проблеми. Це просто ставлення пофігістське: «А, потім заповню, або не заповню». Ну не заповните — не отримаєте грошей, - сказав Олександр Сєнкевич.

Також він додав, що треба дослідити ситуацію, що склалася з ЛШМД.

— Я думаю, що зараз якісь ультимативні речі ставити не можна. Треба дослідити ситуацію. Треба дослідити кількість людей, кількість звернень, вік персоналу. Це річ, яка повинна бути зроблена керівником підприємства. На останній нараді в мене, яка відбулась з моїми працівниками, я сказав, що ми можемо з вами бути друзями, випивати чашку чаю, обійматися, але якщо ви не будете працювати, як з посмішкою на обличчі просто вас звільню. Не ображайтесь. Я вас усіх люблю як людей. Є проблема деяких керівників комунальних підприємств, лікарень, що вони дуже люблять свій колектив та деяких людей, їм важко їх звільняти, але іноді це потрібно робити, - сказав Олександр Сєнкевич.

Зазначимо, що очільниця фракції «Європейської солідарності» в Миколаївській міськраді Олена Кісельова пропонує ввести мораторій на звільнення керівників лікарень та скорочення штатів у медзакладах на час війни.

До цього начальниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай заявила, що в миколаївській ЛШМД необхідно скоротити шість медпрацівників, які наразі за кордоном та не виконують свою роботу. Крім того у лікарні існує 299 незайнятих посад.

Як повідомлялося раніше, голова комісії міськради з питань законності Олена Кісельова вважає, що при перерозподілі понад мільярда гривень залишків бюджету Миколаєва могли знайти гроші, аби дофінансувати Лікарню швидкої медичної допомоги.

Як повідомлялося, профільна комісія Миколаївської міськради розгляне питання скорочення штату в Лікарні швидкої медичної допомоги у п’ятницю — через день після засідання сесії.

Депутатка міськради, головна лікарка лікарні №1 Марія Грачова підтримала скорочення штатів у медзакладах Миколаєва. Водночас вона підтвердила, що в місті є відтік медичних кадрів.

Цього року ЛШМД отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого року – 128 мільйонів гривень, через що з 1 квітня в закладі скоротили ставки співробітникам.

31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників через скорочення фінансування лікарні з боку Національної служби здоров’я України.

Реагуючи на цю публікацію, чиновники почали масово заявляти про те, що це не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій, у міськздраві сказали, що це не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак запевняння чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою.

Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов розповів, як приймалося рішення про скорочення ставок у закладі та чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною.