Міський голова Миколаєва заявив, що з мерії звільнилась велика кількість чиновників, які виїхали з міста у перші дні війни і до цього часу не повернулися.

Про це він повідомив під час під час онлайн-засідання сесії Миколаївської міської ради 27 квітня, пишуть «НикВести».

Зокрема, обговорюючи питання скорочення медпрацівників, які виїхали з Миколаєва, депутат Юрій Степанець поцікавився у мера Олександра Сєнкевича, яка наразі ситуація з посадовцями, які також знаходяться поза межами міста.

— Ще була озвучена така теза щодо осіб та лікарів, які виїхали з міста й отримували заробітну плату та відпускні. Олександр Федорович, не памʼятаю точно, але здається дві сесії тому було проговорено питання безпосередньо щодо посадових осіб, які виїхали за територію міста, можливо, й країни. Чи було проведено опитування? Чи отримують ці люди заробітну плату? А то виходить, що за лікарів ми говоримо, а за посадових осіб ми й не згадуємо. Питання є актуальним, – сказав Юрій Степанець.

Мер відповів, що їм запропонували повернутися до Миколаєва, однак більшість з них відмовилася та звільнилася з займаних посад.

— Питання є актуальним. Більшості тих людей, які не можуть виконувати свої обовʼязки віддалено, вже було повідомлено про те, що вони повинні зʼявитися на робочому місці. Місця ми підготували навколо міста – тобто не в приміщенні міської ради. Велика кількість цих людей просто звільнилась. Ми продовжуємо робити це надалі – тобто сьогодні ми можемо забезпечити людей робочим місцем навіть поза межами будівлі міської ради. Тим, хто не може це робити, ми пропонуємо звільнятися, – сказав Олександр Сєнкевич.

Раніше депутат міськради Артем Ільюк на тлі скорочень у лікарнях Миколаєва хоче, щоб в управлінні охорони здоров’я розповіли, скільки скоротили там чиновників.