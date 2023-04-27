Очікування щодо контрнаступу України «перегріті», але ніхто не має знати, коли він почнеться.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів міністр оборони Олексій Резніков.

Так він прокоментував заклик своєї заступниці Ганни Маляр не розпитувати про плани Збройних сил щодо контрнаступальних дій.

— Я дуже сподіваюся, що (контрнаступ, – прим.) це станеться несподівано і для вас теж. Тому що в цьому є сенс військової операції – ніхто не повинен знати, що вона почалася. Чим довше не знатиме ворог, тим більше ймовірності, що вона пройде успішно, – сказав міністр.

Водночас він запевнив, що початок контрнаступу стане зрозумілим із новинних повідомлень.

Олексій Резніков також погодився з твердженням Мілана Єліча, що очікування щодо контрнаступу в українському суспільстві «дещо перегріті».

— Це точно перегріто, усі хочуть чергової перемоги. Раніше не вірили у перемогу. Раніше хотіли, щоби Україна вижила хоч якось мінімально, щоб хоч якась частина України збереглася. А коли ЗСУ показали успіхи, всі почали вірити у перемогу – після Зміїного, після Київщини, Чернігівщини та Сумщини, після Харківщини, Херсона. Хочуть наступної перемоги. Це нормально, це емоції – очікування на успіх, – додав він.

Нагадаємо, що контрнаступ українських військових буде «сюрпризом, який найменше очікують наші вороги», заявив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський