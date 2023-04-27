|Швидкість вітру:
|5.5 м/с
|Схід сонця:
|05:44
|Захід сонця:
|19:55
|Температура завтра:
|+14 C°
|Швидкість вітру:
|4 м/с
|Схід сонця:
|05:41
|Захід сонця
|20:09
|Температура завтра:
|+14 C°
Служба безпеки України опублікувала перехоплену розмову російського військового, який розповідає про те, як перерізає полоненим горло.
Про це СБУ повідомила 27 квітня.
— Людину треба трохи зарізати. Але я це не вперше. Мені похуй. [...] Люди, які військовополонені, їх нам немає сенсу тримати. Ну, тому що всю інформацію з них випитуємо. Далі немає сенсу тримати. Ось… їх треба утилізувати, – розповідає російський військовий своїй знайомій про злочин, який має вчинити після цієї телефонної розмови.
Окупант у подробицях розповідає, як перерізає людині горло. Й уточнює, що в нього таких випадків вистачає, а робити це доводиться вночі.
СБУ ідентифікувала цього російського військового — це Сучко Євген Юрійович з Новгородської області РФ, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.
Ввечері 11 квітня у соцмережах з’явилося відео, на якому, ймовірно, російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову. Де і коли зняте відео – невідомо.
Невдовзі після появи цього відео голова Офісу президента України Андрій Єрмак написав у телеграмі: «За все буде відповідальність».
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Служба безпеки України опублікувала перехоплену розмову російського військового, який розповідає про те, як перерізає полоненим горло.
Про це СБУ повідомила 27 квітня.
— Людину треба трохи зарізати. Але я це не вперше. Мені похуй. [...] Люди, які військовополонені, їх нам немає сенсу тримати. Ну, тому що всю інформацію з них випитуємо. Далі немає сенсу тримати. Ось… їх треба утилізувати, – розповідає російський військовий своїй знайомій про злочин, який має вчинити після цієї телефонної розмови.
Окупант у подробицях розповідає, як перерізає людині горло. Й уточнює, що в нього таких випадків вистачає, а робити це доводиться вночі.
СБУ ідентифікувала цього російського військового — це Сучко Євген Юрійович з Новгородської області РФ, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.
Ввечері 11 квітня у соцмережах з’явилося відео, на якому, ймовірно, російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову. Де і коли зняте відео – невідомо.
Невдовзі після появи цього відео голова Офісу президента України Андрій Єрмак написав у телеграмі: «За все буде відповідальність».