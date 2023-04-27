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Ексміністр освіти часів Віктора Януковича Дмитро Табачник став «радником» гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького. Він також приєднався до партії «Єдина Росія».
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
— В окупаційному уряді ТОТ Запорізької області поповнення. У гауляйтера балицького новий «совєтнік». Компанію пікаперу й учаснику секс-скандалу толмачову, який учить Балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду Януковича Дмитро Табачник, — написав Іван Федоров.
За його словами, Дмитро Табачник спілкується з кураторами із ФСБ, та повідомляє їм про помилки Євгена Балицького. Крім того, він балотується в депутати від партії «Єдіная Росія».
Нагадаємо, у результаті ранкового вибуху у тимчасово окупованому Мелітополі загинув колаборант, який працював у правоохоронних органах, Олександр Міщенко.
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Ексміністр освіти часів Віктора Януковича Дмитро Табачник став «радником» гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького. Він також приєднався до партії «Єдина Росія».
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
— В окупаційному уряді ТОТ Запорізької області поповнення. У гауляйтера балицького новий «совєтнік». Компанію пікаперу й учаснику секс-скандалу толмачову, який учить Балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду Януковича Дмитро Табачник, — написав Іван Федоров.
За його словами, Дмитро Табачник спілкується з кураторами із ФСБ, та повідомляє їм про помилки Євгена Балицького. Крім того, він балотується в депутати від партії «Єдіная Росія».
Нагадаємо, у результаті ранкового вибуху у тимчасово окупованому Мелітополі загинув колаборант, який працював у правоохоронних органах, Олександр Міщенко.