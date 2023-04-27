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За проєктом «Армія дронів» профільні державні органи вже законтрактували понад 3,8 тисячі безпілотників на суму в понад 4,1 мільярда гривень.
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
— Ми вже законтрактували понад 3800 комплексів БПЛА на понад 4,1 мільярда грн, а також навчили більше ніж 7 тисяч операторів дронів. Наша мета — навчити 10 тисяч людей, тому ми рухаємось в цьому напрямку, — зазначив міністр.
Михайло Федоров додав, що зараз в Україні функціонує більше 20 шкіл, де люди можуть отримати навички керування дронами. Щомісяця кількість шкіл збільшується на одну-дві. Також майже в кожного виробника дронів є своя внутрішня школа.
Нагадаємо, Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» передав 72 кулемети миколаївській 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Вартість цієї допомоги становить 324 тисячі євро.
За проєктом «Армія дронів» профільні державні органи вже законтрактували понад 3,8 тисячі безпілотників на суму в понад 4,1 мільярда гривень.
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
— Ми вже законтрактували понад 3800 комплексів БПЛА на понад 4,1 мільярда грн, а також навчили більше ніж 7 тисяч операторів дронів. Наша мета — навчити 10 тисяч людей, тому ми рухаємось в цьому напрямку, — зазначив міністр.
Михайло Федоров додав, що зараз в Україні функціонує більше 20 шкіл, де люди можуть отримати навички керування дронами. Щомісяця кількість шкіл збільшується на одну-дві. Також майже в кожного виробника дронів є своя внутрішня школа.
Нагадаємо, Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» передав 72 кулемети миколаївській 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Вартість цієї допомоги становить 324 тисячі євро.