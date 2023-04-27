Петро Порошенко після Європейського Економічного Конгресу у польському Катовіце заїхав на склад техніки, який знаходиться на кордоні Нідерландів і Бельгії.

Про це повідомляє пресслужба «Європейської солідарності».

Хен ден Оттер — власник компанії, якій вже майже 100 років, він розповідає, що щиро підтримує Україну. Його родина знає, що таке Друга світова війна.

— У нас зараз немає війни, але ми відчуваємо, як це, і це наша справа теж. Ми підтримуємо тих, хто був змушений покинути Україну, і бажаємо вам успіху, — говорить підприємець.

Експрезидент вже придивився до семитонних DAF, особливо цікавлять машини з маніпуляторами, гідроборти та контейнеровози.

— Зараз ми знаходимося на унікальному складі на кордоні між Бельгією та Нідерландами. Саме тут нам вдалося розшукати дещо ефективне і потрібне війську, як повітря. На власні очі переконався і тепер можу вам повідомити, що ми укладаємо нові контракти з автомобілями. Але спершу хочу розповісти про головне — білий контейнер. Це мобільний шпиталь, якщо нам вдасться швидко привести його до ладу, то ми започаткуємо новий проєкт, який врятує багато життів, — сказав він.

— Ви бачите DAFʼи, ми вже чимало передали їх Збройним Силам з Британії і обовʼязково продовжимо це робити. Але тут, крім всього іншого, є потужніші вантажівки з кранами — для нашої артилерії. Щоб швидше вантажити снаряди і щоб вони швидше долітали до місця призначення«, — говорить Петро Порошенко. Ми дуже хочемо забрати якнайбільше вантажівок DAF. Бо це те, чого не вистачає ні на Сході, ні на Півдні. Ми хочемо укласти контракти найближчим часом, — повідомив Петро Порошенко.

Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» передали до ЗСУ вже більше сотні вантажівок Leyland DAF 45.150, а загальна кількість законтрактованих у Великій Британії машин — понад 350 одиниць.

Leyland DAF 45.150 — це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.

Кошти збирають волонтери ГО «Справа Громад», Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму.

На шасі цих машин виготовляють також мобільні зенітні комплекси-«Антишахеди», спеціальні кунги для комплексів БПЛА Poseidon та мобільні майстерні, які дуже потрібні на передовій для ремонту військової техніки.

Раніше Петро Порошенко з трибуни парламенту заявив, що повернення військовим виплат у 30 тисяч – це обов’язок держави перед захисниками. Як відомо, «Європейська Солідарність» наполягала на поверненні доплат військовим, і Верховна Рада сьогодні ухвалила відповідне рішення.