Під Маріуполем фіксується активний рух російської бойової техніки. Крім того, значно збільшилася кількість російських мобілізованих.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

— Окупанти поновили переміщення живої сили, БК, засобів артилерії та танків в бік Мангушу. Понад 20 вантажівок та 6 тягачів з важкою технікою за день. Окрім того, змінили тактику пересування засобів артилерії. Тепер їх не тягнуть за вантажівкою на причепі, а перевозять тентовані тягачами, – йдеться в повідомленні.

У Маріупольський район прибули додаткові сили мобілізованих окупантів. Для них на полігоні в районі селища Бабах-Тарама поновлено щоденне тренування.

Також місцеві фіксують високу активність роботи ворожої авіації.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний упевнений, що українська армія звільнить Маріуполь до кінця 2023 року.