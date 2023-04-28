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Під Маріуполем фіксується активний рух російської бойової техніки. Крім того, значно збільшилася кількість російських мобілізованих.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
— Окупанти поновили переміщення живої сили, БК, засобів артилерії та танків в бік Мангушу. Понад 20 вантажівок та 6 тягачів з важкою технікою за день. Окрім того, змінили тактику пересування засобів артилерії. Тепер їх не тягнуть за вантажівкою на причепі, а перевозять тентовані тягачами, – йдеться в повідомленні.
У Маріупольський район прибули додаткові сили мобілізованих окупантів. Для них на полігоні в районі селища Бабах-Тарама поновлено щоденне тренування.
Також місцеві фіксують високу активність роботи ворожої авіації.
Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний упевнений, що українська армія звільнить Маріуполь до кінця 2023 року.
Під Маріуполем фіксується активний рух російської бойової техніки. Крім того, значно збільшилася кількість російських мобілізованих.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
— Окупанти поновили переміщення живої сили, БК, засобів артилерії та танків в бік Мангушу. Понад 20 вантажівок та 6 тягачів з важкою технікою за день. Окрім того, змінили тактику пересування засобів артилерії. Тепер їх не тягнуть за вантажівкою на причепі, а перевозять тентовані тягачами, – йдеться в повідомленні.
У Маріупольський район прибули додаткові сили мобілізованих окупантів. Для них на полігоні в районі селища Бабах-Тарама поновлено щоденне тренування.
Також місцеві фіксують високу активність роботи ворожої авіації.
Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний упевнений, що українська армія звільнить Маріуполь до кінця 2023 року.