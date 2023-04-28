У Молдові створили власний «чорний список» росіян, яким заборонили вʼїзд до країни. Туди потрапляють за підтримку війни в Україні.

Про це пише NewsMaker.

Премʼєр-міністр Дорін Речан зазначив, що до списку входять публічні люди, чиновники, артисти, які виступають за війну.

— У нас довгий список, і кожну людину з нього ми надсилатимемо додому. Російська Федерація не може вказувати, що ми маємо або можемо робити. Республіка Молдова — вільна і суверенна країна. Кожен має знати своє місце, — зазначив Дорін Речан.

За його словами, у списку вже є російський президент Володимир Путін, бізнесмен Ігор Чайка, артист Філіп Кіркоров. Премʼєр підкреслив, що список можуть зробити публічним.

Нагадаємо, Європейський союз розгорне у Молдові цивільну місію для посилення безпеки перед гібридними загрозами, зокрема з боку Росії.