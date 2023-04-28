У Чехії судитимуть колишню вчительку однієї з празьких загальноосвітніх шкіл за виправдання агресивної війни Росії проти України.

Про це повідомляє чеське видання Novinky.

Очільник окружної прокуратури столичного району Прага 6 Ріхард Петрашек висунув звинувачення проти вже колишньої вчительки чеської мови Мартіни Беднарової, яка викладала в одній із загальноосвітніх шкіл району – за поведінку, що «містила елементи злочину заперечення, ставлення під сумнів, схвалення та виправдання геноциду».

За цими звинуваченнями жінці загрожує від пів року до трьох років в’язниці.

Про позицію вчительки стало відомо через учнів, які обурювались і намагалися сперечатися з нею. Доказом став епізод тривалістю 18 хвилин, записаний одним з учнів.

5 квітня минулого року Мартіна Беднарова розповідала восьмикласникам, що у Києві «війни немає», і насправді це українські військові «винищують російськомовних жителів Донбасу», буцімто «постійно з 2014 року» працюють загони українських нацистів, які вламуються у хати і «палять людей заживо» у їхніх домівках.

Вона переконувала дітей, що Києва війна взагалі не торкнулася, тому що є свіжі фото з міста, де воно «виглядає так, наче там нічого не відбувається».

Учні заперечували і казали, що бачили у новинах кадри палаючих будинків. Вчителька перепитала, чи вони мали на увазі чеські новини, і потім закликала пошукати «альтернативні джерела», бо ČT1 – перший телеканал громадського мовлення – «пов’язаний із Соросом».

Після публікації запису ситуація набула розголосу, вчительку спершу відсторонили, а у травні звільнили. Беднарова спробувала оскаржити звільнення, але у лютому суд виніс рішення на користь школи з міркувань, що вчителька порушила принципи педагогічної роботи і транслювала власні судження або цілковито неправдиві факти.

Беднарова заперечує поширення неправди і каже, що «лише розповідала учням факти», а записаний фрагмент вирваний з контексту.

Нагадаємо, судитимуть миколаївця, який фіксував на відеореєстратор позиції ЗСУ, а потім передавав матеріали окупантам.